Neymar no va al Madrid: padre confirma versión de PSG y da un portazo al plan 'galáctico' de Florentino

El domingo 24 de febrero de 2019 será recordado como el día en que por todos los medios, Neymar rechazó irse al Real Madrid. No solo lo adelantó el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, también lo hizo el padre y representante del exdelantero del FC Barcelona.



En un entrevista concedida al programa de televisión brasileño 'Grande Círculo', el papá de Neymar dejó en claro que su hijo no irá al Real Madrid, que está descartado que vaya a dejar el PSG mitad de año.

"Ney no irá al Real Madrid", dijo de forma de contundente el también exfutbolista brasileño. Además se refirió a que "es el PSG quien le paga a su hijo el sueldo y las primas que figuran en su contrato" y que no tiene vínculo de imagen con el equipo parisino como si lo tenía con el FC Barcelona.

Neymar llegó a PSG desde Barcelona por 222 millones de euros. (AFP) Neymar llegó a PSG desde Barcelona por 222 millones de euros. (AFP)

El dueño de PSG también confirma lo de Neymar

Nasser Al-Khelaïfi también ha declarado en una entrevista con 'Marca' que Neymar no se moverá de París a mitad de año. Reveló que la relación con el astro brasileño y su entorno es de las mejores y que cualquier posibilidad de salida queda descartada.



"Ni el Real Madrid ni ningún otro club del mundo no hace falta que nos llame por Neymar o en el caso de cualquier otro jugador. El Madrid sabe perfectamente que Neymar no está en venta y que el jugador no se irá del PSG en este verano. Tenemos una relación fantástica con Neymar y con su padre y está construida para que dure mucho tiempo", dijo Al-Khelaïfi.

