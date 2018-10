No tiene reacción, se le ve desencajado y sabe que tiene el puesto en la cuerda floja. Tal parece que Julen Lopetegui no seguirá como entrenador del Real Madrid luego de este partido vs. Levante. El equipo madridista no tiene reacción, no tiene gol y los jugadores tampoco entregan todo por su técnico, tal como puede verse en el duelo en el Santiago Bernabéu.



Luego de los goles del equipo valenciano y el fallo de Sergio Ramos en el área chica, Julen Lopetegui mostró una cara de desconsuelo, como creyendo que no era lo que tenía en mente cuando se fue de la Selección Española para dirigir el Real Madrid. Florentino Pérez no tiene pelos en la lengua y tal parece que anunciará algo después de este partido o quizás espere a que termine el Clásico con el Barcelona. Lo cierto es lo Lopetegui tiene los días contados.



Real Madrid lleva más de seis horas sin anotar. Esto parece una pesadilla post salida de Cristiano Ronaldo. Los jugadores no encuentran la brújula, tras un buen arranque. Ahora todo es derrota, cero goles y un equipo no tiene manija.



Luego de este cotejo, Real Madrid se verá las caras ante Viktoria Plzen por la Champions League y luego visitará al Barcelona en el Estadio Camp Nou.