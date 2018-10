La cara de Lopetegui es de desolación, mientras que el presidente Florentino Pérez, desde su palco, no dudó en sacar su móvil para llamar a… ¿un técnico o un agente de jugadores para traer un futbolista en el mercado de fichajes de invierno? Sea una o la otra, o quizás una curiosidad, la imagen de él se volvió viral en el Real Madrid vs. Levante. ¿Qué hacía Florentino? Todos se lo preguntan, aunque una cosa es clara. El mandamás no está a gusto.



La cámara de BeIN Sports captó al presidente del club madridista a los 29 minutos de juego en el Santiago Bernabéu. Florentino ya no miraba el partido, decidió marcar un teléfono en un móvil o escribir vía WhatsApp a alguien que no se puede confirmar. Lo único cierto, tal como mencionan los medios españoles, es que el puesto de Julen Lopetegui está en la cuerda floja. El técnico vasco no muestra soluciones y Florentino solo te echa cuando pasa eso…



La imagen viral de Florentino Pérez en el Real Madrid vs. Levante. (Captura de TV) La imagen viral de Florentino en el Real Madrid vs. Levante. (Captura de TV)

Real Madrid lleva más de siete horas sin anotar en un partido oficial, MisterChip ya ha salido a decir que es el peor momento de la historia del club, en cuanto a la facturación de gol. Esto parece una pesadilla post salida de Cristiano Ronaldo. Los jugadores no encuentran la brújula, tras un buen arranque. Ahora todo es derrota, cero goles y un equipo no tiene manija.



Luego de este cotejo, Real Madrid se verá las caras ante Viktoria Plzen por la Champions League y luego visitará al Barcelona en el Estadio Camp Nou.