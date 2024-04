Real Madrid vs. Mallorca se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 13 de abril de 2024 por la fecha 31 de LaLiga de España en partido que se llevará a cabo en el Estadio Son Moix de la localidad de Palma de Mallorca. El partido está programado para las 11:30 de la mañana (hora peruana y 18:30 en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y DAZN para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

El último entrenamiento del Real Madrid antes de su próximo desafío en LaLiga. (Video: EFE)

Real Madrid vs. Mallorca: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rudiger, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Modric, Bellingham, Joselu, Brahim

Mallorca: Rajković; Gio González, Valjent, Raillo, Copete, Jaume Costa; Samú Costa, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez; Abdón Prats, Muriqi.