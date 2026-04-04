Real Madrid está obligado a sumar de a tres en LaLiga frente a Mallorca, por la jornada 30 del campeonato español. Los de la ‘Casa Blanca’ suman, hasta la fecha, 69 puntos, a cuatro del líder Barcelona. Cualquier otro resultado prácticamente los dejará fuera de la pelea por el título, pues incluso los dirigidos por Álvaro Arbeloa necesitan dos traspiés de los catalanes en estas últimas ocho jornadas.

La derrota del Mallorca por 2-1 ante otro equipo en apuros, el Elche, le ha dejado en los tres últimos puestos, ya que sigue sin encontrar regularidad en La Liga. Todavía no han logrado vencer a ningún rival que haya comenzado esta jornada entre los siete primeros en toda la temporada, y este es su peor registro de puntos tras 29 jornadas desde la 2021-2022, que fue su primer año tras regresar a la máxima categoría.

Real Madrid ha hecho todo lo posible para seguir el ritmo del líder Barcelona, sumando tres victorias consecutivas en La Liga, incluida una emocionante victoria por 3-2 en el derbi ante el Atlético. La diferencia sigue siendo de cuatro puntos pese a esa buena racha, por lo que los blancos continúan a la expectativa mientras también se preparan para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich

Conseguir la sexta victoria en siete partidos de liga como visitante sería el mejor impulso posible antes de la ida del martes contra los bávaros en el Santiago Bernabéu, pero teniendo en cuenta que no han dejado su portería a cero en los últimos seis partidos de LaLiga, su peor racha desde octubre de 2022, podrían complicarse la vida aquí.

El Madrid ha ganado cinco de los últimos seis duelos directos ante Mallorca y solo ha perdido uno de los últimos 11 enfrentamientos (9 victorias y un empate), aunque los partidos en Son Moix han sido más igualados recientemente. El Mallorca ha encajado exactamente dos goles en cuatro de sus últimos seis partidos de La Liga. Siete de los últimos ocho encuentros de liga del Mallorca en casa han terminado con ambos equipos marcando.

Real Madrid se enfrenta a Mallorca por LaLiga. (Foto: AFP)

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Mallorca por la jornada 30 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este sábado 4 de abril y comenzará a las 9:15 de la mañana en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 10:15 a.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 11:15 p.m., y en España se disputará desde las 4:15 de la tarde.

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