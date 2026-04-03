Si hablamos de peruanos que la están rompiendo en el extranjero, no se puede dejar de mencionar a Bassco Soyer, quien viene siendo pieza clave en Gil Vicente U23 en la Liga Revelación U23. El atacante suma 10 goles y 5 asistencias en la temporada 2025/26, y este fin de semana volvió a destacar al participar directamente en dos jugadas de gol en la victoria ante Farense.

Este viernes, Gil Vicente, equipo del mediocampista peruano Bassco Soyer, enfrentó a Farense por la jornada 13 de la Liga Revelación U23. A los 75 minutos, tras un penal a su favor, Soyer marcó el 1-1 para los locales y, apenas un minuto después, asistió de taco para el 2-1, sellando una rápida remontada para su equipo.

Asistencia de Bassco Soyer en la victoria del Gil Vicente U23. (Video: AGREF)

Aunque el partido terminó 3-2, Bassco Soyer fue la gran figura del encuentro y continúa consolidándose en Gil Vicente U23, ilusionado con volver a una futura convocatoria al primer equipo. De mantener este nivel, también podría meterse en el radar de Mano Menezes para una próxima convocatoria de la Selección de Perú, que en la siguiente fecha FIFA enfrentará a la Selección de España en México.

Recordemos que Bassco Soyer ya fue convocado al primer equipo de Gil Vicente. Esto ocurrió el 3 de noviembre de 2025 por la jornada 10 de la Primeira Liga, en la victoria 1-0 ante Santa Clara, aunque el mediocampista no llegó a sumar minutos en ese encuentro.

Con esta actuación, Bassco Soyer alcanza los 13 partidos en la temporada con Gil Vicente U23, registrando 10 goles y 5 asistencias en 1046 minutos disputados. Además, con esta victoria, el equipo portugués se mantiene como líder de su grupo en la Liga Revelación con 28 puntos, a falta de tres partidos para el cierre de esta fase.

¿Cuándo volverá a jugar Bassco Soyer con Gil Vicente?

Estrela Amadora será el próximo rival de Gil Vicente U23 en la Liga Revelación U23 este martes 14 de abril a las 9:00 a.m. En sus últimos cinco partidos, el equipo registra un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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