Una de las grandes revelaciones de la última convocatoria de la Selección Peruana fue Adrián Quiroz, quien si bien no fue titular en los partidos contra Senegal y Honduras, ingresó en ambos y en los pocos minutos que tuvo mostró cosas interesantes. Si bien será necesario que sostenga el nivel que viene mostrando en Los Chankas, uno de los líderes del Torneo Apertura, Mano Menezes ya lo tiene en la mira y eso es un plus para posiblemente verlo en futuros llamados.

Al llegar al país, el futbolista de 26 años charló brevemente con los medios de comunicación y contó cuál es su sentir tras estos días de trabajos con la Selección Peruana. “Fue mi primera vez con la selección y toca seguir luchando para llevarla por buen camino”, señaló, mientras salía por los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En cuanto a las conversaciones que tuvo con Mano Menezes a lo largo de estos días, Quiroz precisó que el brasileño a tratado de acercarse más a los jugadores y así hacerles sentir todo su respaldo. Además, recordó su remate que chocó en el palo contra Senegal, dejando en claro que no quiere quedarse en eso y seguirá trabajando para estar en futuras convocatorias.

“Conversamos con el ‘profe’; él siempre habla con nosotros y nos brinda mucha confianza. Es importante para el jugador tener ese contacto cercano con él. Hubiera sido lindo anotar en el debut, pero ya está; ahora a seguir trabajando para volver a ser convocado”, agregó.

Adrián Quiroz debutó en la Selección Peruana contra Senegal, ingresando por André Carrillo. (Foto: ITEA Sports)

En lo que respecta al análisis de los rivales a los que enfrentamos durante la última fecha FIFA, Adrián Quiroz reconoció el poderío de Senegal, último campeón de la Copa Africana de Naciones –aunque el título está en disputa en el TAS– y mundialista. Eso sí, lamentó el empate que consiguió Honduras en los minutos finales.

“Nos enfrentamos al último campeón de África, un equipo mundialista, y se notaba mucho el ritmo de ellos. En el segundo partido estuvimos muy cerca de ganarlo; lastimosamente nos empataron en el último minuto, pero son cosas para seguir trabajando y afinar detalles”, remarcó.

En otro momento de la charla con la prensa, el mediocampista de Los Chankas respondió a quienes dudan de este nuevo proceso en la Selección Peruana, poniendo en tela de juicio el nivel competitivo del plantel que viene armando Mano Menezes. Quiroz hizo caso omiso y apuntó a pelear en las próximas Eliminatorias para el Mundial 2030.

“Nosotros, los jugadores, no prestamos mucha atención a ese tipo de comentarios. Simplemente trabajamos para dar nuestro máximo potencial y lo mejor por la selección. Creo que hay material para pelear. Siempre vamos a dar lo mejor por el Perú para llevar a la selección a donde se merece”, finalizó.

Adrián Quiroz viene mostrando un buen nivel en Los Chankas. (Foto: Los Chankas)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de unos meses cuando enfrente a España, en un nuevo amistoso FIFA. El encuentro está programado para el lunes 8 junio, con horario aún por confirmarse, y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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