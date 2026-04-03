La Selección Peruana cerró sus dos primeros amistosos con Mano Menezes con un saldo negativo, cayendo por 2-0 ante Senegal y empatando por 2-2 frente a Honduras. Si bien la caída a manos de los africanos era un resultado esperable –son una de las mejores selecciones del mundo, puesto 12 en el ranking FIFA–, la igualdad con los centroamericanos graficó nuestra realidad y expuso el verdadero presente de la ‘Blanquirroja’.

Más allá de los resultados, Mano Menezes pudo sacar sus primeras conclusiones como entrenador de la Selección Peruana y a partir de ahora, ya pensando en la próxima fecha FIFA de junio, verá qué futbolistas vuelven a ser llamados o si recurre a piezas que no fueron considerados en su primera convocatoria.

En esa misma línea, en una reciente entrevista con Canal GOAT, Menezes habló de un futbolistas en particular: André Carrillo. El brasileño contó que ya conocía al actual volante del Corinthians cuando este jugaba en Al-Hilal, pues él estaba trabajando en Al-Nassr y vivían en el mismo condominio.

“Conocí a Carrillo cuando estaba en Al Nassr, en Arabia, y vivíamos en el mismo condominio, porque él estaba en Al Hilal y los extranjeros generalmente viven todos en el condominio de extranjeros. Ahí nos hicimos conocidos, cenamos juntos, conversamos mucho sobre fútbol“, reveló.

André Carrillo jugó un Mundial con la Selección Peruana. (Getty Images)

Eso sí, agregó que ahora tienen una relación diferente, más cercana, pues sabe lo que puede aportarle a la Selección Peruana y la calidad que tiene para rendir en el centro del campo. Así pues, Menezes espera poder explotar todas las condiciones de Carrillo para esta nueva etapa de la ‘Bicolor’.

“Pero ahora tenemos otro tipo de relación, que es la relación entrenador-jugador. Carrillo es un jugador completo, siempre buscamos ese tipo de información, porque cuando miras a alguien y dices: ‘Vamos a intentar que rinda más, vamos a intentar sacar un poco más de este atleta’, tienes que ver si tiene capacidad para dar. Y él la tiene”, acotó.

Finalmente, Mano Menezes explicó que espera “darle motivos” a André Carrillo para que se comprometa con los nuevos objetivos que tiene su equipo, siendo él uno de los más experimentados del plantel. Recordemos que en estos amistosos, la ‘Culebra’ fue titular contra Senegal y jugó 68′, mientras que contra Honduras ingresó desde el banquillo y sumó 45′.

“Los jugadores tienen etapas, tienen momentos en sus vidas. Carrillo es un jugador realizado profesional y financieramente, sin duda. Así que ahora tenemos que darle motivos para que se comprometa con nosotros y podamos sacar lo máximo de él; eso es lo que vamos a hacer en este momento”, aseveró.

Un detalle para añadir, es que pese a ser titular en Corinthians y venir de un fútbol competitivo como el brasileño, Carrillo no rindió como se esperaba en estos amistosos en Europa. Veremos si, al ser llamado para la fecha FIFA de junio, asume un rol más protagónico en el centro del campo y lidera al equipo desde ahí.

Mano Menezes tiene contrato con la Selección Peruana hasta el final de las Eliminatorias 2030. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de unos meses cuando enfrente a España, en un nuevo amistoso FIFA. El encuentro está programado para el lunes 8 junio, con horario aún por confirmarse, y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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