A solo una semana de presenciar uno de los encuentros más esperados en los cuartos de final de la UEFA Champions League, entre el Real Madrid y el Manchester City, una revelación sorprendente ha sacudido el mundo del fútbol. Raphael Varane, actual jugador del Manchester United, pero con un pasado destacado en el Santiago Bernabéu, ha confesado en una entrevista con L’Equipe que ha sufrido conmociones cerebrales en varios partidos importantes de carreta, incluyendo la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de 2020 contra los pupilos de Pep Guardiola.

En sus propias palabras, Varane relató el impacto de estas lesiones: “Durante ese partido tenía una conmoción cerebral. Lo sentí desde el calentamiento y me dije: ‘despierta’. Casi quería darme una bofetada. Durante el encuentro, mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero era demasiado lento. No podía concentrarme, era como un espectador. El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido”.

Este testimonio revela una realidad preocupante que enfrentan los deportistas de élite en términos de salud y seguridad. Varane admitió que ha sufrido múltiples conmociones cerebrales a lo largo de su carrera, y señaló dos partidos específicos donde estas lesiones afectaron su desempeño: los cuartos de final del Mundial de 2014 contra Alemania y el encuentro ya mencionado ante el Manchester City.

Error de Raphael Varane permitió el 1-0 de Manchester City ante Real Madrid por Champions League

Al recordar el partido contra Alemania en 2014, Varane describió una experiencia perturbadora: “Si alguien me hubiera hablado en ese momento, ni siquiera sé si hubiera podido responder. No recuerdo el partido después de este shock. Sentí fatiga ocular. Mirando hacia atrás, me pregunto: si hubiera sabido que era una conmoción cerebral, ¿lo habría dicho, aunque eso significara no jugar este partido?”.

Esta revelación plantea preguntas importantes sobre la manera en que se manejan las lesiones en el fútbol y la necesidad de una mayor conciencia y protocolos de seguridad. Varane también reflexionó sobre la dificultad de tomar decisiones en el momento y la presión que sienten los jugadores para seguir adelante, incluso cuando están lesionados.

Finalmente, Raphael Varane desveló que “en el Manchester United nos recomendaron no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento. Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no dé cabezazos”.

Varane reveló ante la prensa francesa las conmociones cerebrales que ha sufrido.

¿Qué día y a qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City?





El Real Madrid, con su impresionante historial en la Champions (14 títulos ganados), se medirá ante el vigente campeón de Europa, comandado por Pep Guardiola, el martes 9 de abril próximo en el Santiago Bernabéu. Mientras que la vuelta se disputará en el territorio del actual monarca de la Premier League el 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el Real Madrid vs. Manchester City empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?





El partido entre Real Madrid vs. Manchester City, que fue la primera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Manchester City fue el ganador de la última llave que lo enfrentó al Real Madrid en la Champions League. (Foto: EFE)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.