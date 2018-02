Aunque la Liga Santander y la Copa del Rey están perdidas, en Real Madrid se respira un buen ambiente tras la victoria ante el PSG el pasado miércoles por la ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, el viernes no ha empezado de la mejor forma para los merengues luego que a uno de sus cracks le detectarán una lesión en la rodilla.



Nos referimos a Toni Kroos, jugador del que Real Madrid ha informado que sufre un esguince de ligamento lateral externo en la rodilla izquierda. Si bien en el comunicado del club de Valdebebas, no se especifica la gravedad ni el tiempo de baja, el diario español 'AS' asegura que el alemán no volverá a las canchas en lo que queda del mes.

Toni Kroos. (Foto: Getty Images) Toni Kroos. (Foto: Getty Images)

Una lesión de este tipo tendría al volante del Real Madrid, por lo menos, 15 días fuera de las canchas. El primer partido que se perderá Kroos es el choque de Liga Santander ante el Betis de este domingo. Tampoco podrá estar ante el Leganés, Alavés y Getafe. En Valdebebas ruegan que pueda estar en el choque ante el PSG.



Cabe recordar que el Real Madrid tendrá que defender ante PSG su ventaja de 3-1 de la ida el próximo 6 de marzo. En la ida, Kroos estuvo presente en todo el partido y demostró ser uno de los puntos altos. Así como Jesús Vallejo, el alemán se encuentra en la enfermería.