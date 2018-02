Pese a que el PSG se ha esforzado en explicar que Neymar no tiene intenciones de dejar la Ligue 1, los rumores que lo vinculan al Real Madrid no tienen forma de acabar. Se ha hablado del proyecto que quieren ofrecerle, los millones que ganaría y ahora en España apuntan sobre un pacto antes del partido de la Champions League.



De acuerdo al sitio español 'Diario Gol', el entorno del crack brasileño y el presidente del equipo, Florentino Pérez, se han reunido en los últimos días para cerrar un acuerdo que establece una buena conducta del crack sudamericano en su visita a Valdebebas.



A diferencia de lo que ha venido pasando en las últimas semanas en la Ligue 1, Real Madrid no quiere provocaciones de Neymar para su público en caso marque un gol. La directiva merengue teme que los hinchas le cierren la puerta al fichaje soñado para el 2018-19.



"El brasileño está programado para evitar polémicas sobre el césped que despierten la ira del madridismo, así como celebraciones exageradas, en caso de gol, que crispen el ambiente", publicó la citada fuente.



Como se recuerda, Neymar llegó al PSG en agosto del año pasado por la escandalosa cifra de 222 millones de euros. El brasileño, considerado el fichaje más caro en la historia del fútbol, tiene contrato hasta el 2022, aunque algunos lo ven fuera de París mucho antes. Sin duda se trata el Real Madrid vs. PSG se trata de un duelo con harto morbo.



¿QUÉ CANAL EN PERÚ TRANSMITIRÁ GRATIS EL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS. PSG?