Xavi Hernández , seguro, guarda muy buenos recuerdos de sus duelos ante el Real Madrid , cuando defendía los colores del Barcelona. Clásicos, definiciones de títulos, golazos y más. Pero, desde luego, también sabe de aquellos momentos en que los blancos lo pusieron contra las cuerdas, precisamente en el lugar en el que estuvieron los jugadores del PSG el pasado miércoles. El hoy mediocampista del Al-Sadd SC de Catar, habló largo y tendido del encuentro del 14 de febrero en el Bernabéu en entrevista que ofreció al medio francés 'So Foot'. Y subrayó, entre muchas cosas, que el Madrid "no juega, gana".



"El Madrid tiene algo. Durante un momento, el PSG flirteó con el 1-2. El Madrid estaba entonces cerca de rendirse, y luego volvió al partido para recuperar ventaja. Contra ellos, nunca puedes perder tu oportunidad, de lo contrario te castigarán. Lo peor es que hacen daño al rival sin nada. Un contraataque, un córner, es suficiente para que se lleven la victoria. Joder, 3-1... ¿Pero cómo lo hicieron? Casi piensas que es una injusticia que el PSG haya perdido con un resultado tan amplio. Fue un partido que debería haber terminado en 1-1, 2-2 ó 1-2 para el PSG", dijo el español.



Para Xavi, se trata de algo "inexplicable, el Real Madrid no juega, gana. Una vez más, el PSG debería haber matado el partido cuando tuvieron la oportunidad. Vi la retransmisión en la televisión española con Valdano en los comentarios. Dijo algo muy cierto: en este partido, hubo varias fases, muy diferentes entre sí. Este no es un encuentro que puedas analizar en un bloque. En la segunda mitad, hubo un momento en el que el PSG dominó claramente", añadió.

¿Cristiano mejor que Neymar?

El exazulgrana también tuvo tiempo para analizar los desempeños de Cristiano Ronaldo y Neymar. Para el mediocampista, el luso no es mejor que el brasileño.



"Leí muchos artículos que decían que Cristiano aún estaba por encima de Neymar. ¡No! ¡No! Es injusto. ¿Qué hizo Ronaldo? Un penal y un gol con la rodilla... Pero ¿y las situaciones peligrosas creadas por Neymar? ¿Los faltas que provocó? ¿Y los contraataques que lanzó? ¿El miedo que sembró en el Madrid?", apuntó.

Comparó al Real Madrid con el Barcelona

"¿El PSG jugó mal? No ¿El Real jugó mal? Tampoco. La diferencia entre estos dos equipos es que el Real puede ganar jugando mal o cuando no está bien. El Barça no sabe cómo hacer eso, por ejemplo. Cuando juega mal, pierde y cuando juega normal, termina en empate. El Barça debe jugar bien para ganar. ¿Ha sido superior al PSG? Para mí, no. Pero no les importa si son superiores en el terreno de juego. Su filosofía es ganar. Pueden competir de diferentes maneras", señaló.