Real Madrid vs. Real Betis se miden este domingo 4 de enero por la fecha 18 de LaLiga desde el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso buscan volver a pelear el primer lugar, por lo que necesitan ganar. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

Real Madrid llega en una racha positiva en el campeonato doméstico, habiendo ganado sus últimos dos compromisos oficiales de diciembre; sin embargo, se encuentra a siete puntos de Barcelona, único líder. De esta manera, necesitan ganar para quedar a cuatro y seguir cerca de la pelea.

El último partido que disputó como local determinó un 2-0 ante Sevilla, mostrando superioridad a lo largo del juego. Por otro lado, venció 2-1 a Alavés en su última participación como visitante. El Bernabéu es un fortín para los dirigidos por Xabi Alonso.

Los ‘merengues’ afrontan un complicado inicio de 2026 por temas de lesiones, destacando el esguince de rodilla que sufrió Kylian Mbappé que, definitivamente, se perderá este partido. A él se suman Militao y Dani Carvajal, quienes tampoco tienen una fecha estimada de regreso.

Real Betis, por su parte, llega con la moral en alto porque, antes del parón navideño, consiguió una victoria de 4-0 ante el Getafe, demostrando que puede dar pelea ante un complicado rival como será Real Madrid. Previamente, venció a Real Murcia en Copa del Rey.

El conjunto verdiblanco llega con la moral alta tras una contundente victoria antes del parón navideño y una sólida campaña tanto en liga como en Europa.

Por lo pronto, ocupa puestos europeos (6.º) con 7 victorias, 7 empates y 3 derrotas, destacando por ser un equipo difícil de batir, bajo la dirección técnica del experimentado Manuel Pellegrini.

El Betis ya sabe lo que es ganarle al Madrid en este ciclo de liga, habiendo vencido 2-1 en su enfrentamiento de marzo de 2025 con una actuación estelar de Isco. Por esta razón, quieren volver a dar la sorpresa, pero esta vez en condición de visitantes.

Real Madrid vs Real Betis: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Real Betis está programado para este domingo 4 de enero desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Real Betis?

El partido entre Real Madrid vs. Real Betis se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y Movistar LaLiga para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

