Jesús Castillo es noticia en tienda crema. Tras la reciente salida de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia, el futbolista de 24 años se perfilaba como el heredero natural del mediocampo de Universitario de Deportes; sin embargo, en las últimas horas ha trascendido una importante oferta de un club del exterior. Esta propuesta podría cambiar los planes de la directiva crema, que ahora se enfrenta a la posibilidad de perder a una de sus piezas clave en la zona de contención justo antes del inicio de la nueva temporada.

Según el programa Colectivo World, Castillo recibió una propuesta importante del extranjero y podría salir de Universitario en las próximas horas. De hecho, tiene cláusula de salida y el club interesado en sus servicios podría activarla para evitar negociar de club a club. En ese sentido, Javier Rabanal perdería una pieza clave en el mediocampo y a un futbolista que había culminado el 2025 a buen nivel, siendo titular y firmando su regreso a la Selección Peruana.

Su paso por Universitario, aunque breve tras su llegada para el Torneo Clausura 2025, ha sido sumamente productivo. Castillo se integró rápidamente al esquema del equipo, disputando un total de 18 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores. Durante este periodo, registró tres asistencias y fue fundamental para que el club mantuviera el equilibrio en el mediocampo, consolidándose como un titular habitual y participando activamente en la obtención del tricampeonato.

Su última y única experiencia fuera del Perú fue en Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal, club al que llegó a mediados de 2023. Durante su estancia en el fútbol luso, Castillo sumó 29 partidos oficiales entre la liga y la Copa de Portugal a lo largo de dos temporadas. Aunque tuvo pasajes de mucha continuidad, especialmente en su primer año, en el primer semestre de 2025 su participación disminuyó, lo que finalmente facilitó su retorno al país para vestir la camiseta de Universitario.

Jesús Castillo tuvo una primera experiencia en el exterior en Gil Vicente de Portugal. (Foto: Gil Vicente)

La carrera de Castillo se inició en Sporting Cristal, donde debutó profesionalmente en 2020. En el conjunto rimense mostró buen nivel, logrando el título nacional ese mismo año y la Copa Bicentenario en 2021. De hecho, su regularidad lo ha llevado a ser convocado a la Selección Peruana, acumulando hasta la fecha 15 partidos internacionales y siendo uno de los abanderados de la Bicolor para el próximo proceso rumbo al Mundial 2030.

De concretarse su salida, Universitario perdería a sus dos volantes principales en un solo mercado de pases, obligando a la gerencia deportiva a buscar refuerzos de emergencia. Eso sí, una mala noticia vendría de la mano de una buena. Según el mismo programa, William Riveros y Matías di Benedetto dieron su examen de nacionalización el 31 de diciembre y todo fue positivo. A finales de enero o quincena de febrero saldría el documento de que ambos jugadores ya son peruanos y liberarían dos cupos de extranjeros.

En ese sentido, la gerencia deportiva encabezada por Álvaro Barco podría aprovechar ambos cupos para buscar dos volantes defensivos con las características de Ureña y Castillo. Ahí podrían retomar las conversaciones con el volante uruguayo Agustín Álvarez, de 24 años, y que la última temporada jugó 29 partidos con Unión La Calera de Chile. Luego de cumplir su préstamo, regresó a Montevideo City Torque de su país y el club viene analizando su futuro, ya sea dentro de Uruguay o fuera del país.

La expectativa pasa por ver si el interés del extranjero que recibió Jesús Castillo puede avanzar en las próximas horas y activar así su cláusula de salida. De ser el caso, Universitario de Deportes no podrá hacer nada para impedir su partida y tendrá que buscar rápidamente en el mercado a su reemplazante. Hoy en el plantel solo cuentan con Jorge Murrugarra como el único volante con esas características y es una urgencia reforzar esa zona.

Williams Riveros y Matías di Benedetto dieron su examen de nacionalización el pasado 31 de diciembre. (Foto: Fernando Sangama/@photo.gec)

