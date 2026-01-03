Jairo Vélez fue protagonista de uno de los movimientos más comentados del mercado de pases peruano al cierre del 2025. Tras una extensa y destacada etapa en la Universidad César Vallejo, el futbolista de 30 años con nacionalidad ecuatoriana y peruana se consolidó como una de las figuras de la Liga 1 y dio el salto a Universitario de Deportes, donde fue pieza importante, terminando el año como titular y sellando el tricampeonato. Sin embargo, en medio de las especulaciones que el cuadro crema iba a comprar su pase a la UCV, al final no hubo acuerdo y Alianza Lima entró a la carga para anunciar su fichaje.

De vuelta en Lima, luego de pasar las fiestas en su natal Ecuador junto a su familia, Vélez evitó en todo momento referirse a su pasado en Ate y los motivos que lo llevaron a pasar al archirrival. “Contento por este gran paso, por esta gran oportunidad para mi carrera y enfocado totalmente en Alianza Lima. Solo Alianza, mi pensamiento solo está en Alianza Lima”, declaró cuando le preguntaron por Universitario.

Durante la temporada 2025, Vélez tuvo buenos registros defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes en calidad de préstamo. En su paso por el conjunto crema, el volante registró una participación activa con un total de 37 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el plano estadístico, cerró su ciclo en Ate con tres goles y una asistencia, culminando la temporada dentro del ‘once’ de Jorge Fossati por encima de Édison Flores, referente del ‘compadre’.

De hecho, por ser campeón en la ‘U’, Jairo Vélez buscará repetir el plato en La Victoria y acabar con la sequía de títulos de Alianza Lima, para en paralelo evitar el tetracampeonato de su exequipo. “Primero paso a paso, empezar bien la pretemporada y luego darle con todo a lo que se venga. El objetivo es salir campeón. No he hablado aún con Pablo Guede, pero ya hablaremos en la pretemporada”, señaló el también exUniversidad San Martín.

Jairo Vélez fue anunciado como el primer refuerzo de Alianza Lima. (Foto: @ClubALOficial)

A pesar del éxito colectivo en Universitario, el futuro de Vélez tomó un rumbo inesperado hacia el cierre del año. Al finalizar su vínculo de préstamo y tras no concretarse su permanencia definitiva en la institución crema, Alianza Lima intervino de manera rápida. El club blanquiazul llegó a un acuerdo con la Universidad César Vallejo para la compra total de su pase, asegurando su contratación hasta diciembre de 2028, incluso antes de la llegada del técnico Pablo Guede.

Su llegada a Matute fue oficializada en diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer refuerzo de peso para la campaña 2026 para afrontar tanto la Liga 1 como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será su cuarta experiencia en el fútbol peruano, pues además de la ‘U’ y Vallejo jugó en la Universidad San Martín, aunque sorprendió al declarar que tiene un grato recuerdo de lo que fue su primera experiencia en Matute cuando le tocó jugar su primer clásico el año pasado.

“Me siento más que preparado para demostrarle al hincha y al club, estoy totalmente comprometido. La hinchada es espectacular, el primer estadio que jugué a estadio lleno fue el de Alianza Lima acá en el Perú”, declaró Vélez, sorprendiendo al hincha de Universitario de Deportes, que también llenó asiduamente el Monumental a lo largo de la temporada 2025.

Dicho esto, el ecuatoriano nacionalizado peruano tendrá que cambiar rápidamente el chip, comenzar con el pie derecho la pretemporada en Alianza Lima a partir del sábado 3 de enero y llenarle los ojos a Pablo Guede, quien tendrá la última palabra para ir bosquejando su once para el primer reto no oficial del 2026, que será el próximo 10 de enero ante Independiente de Argentina por la Serie Río de La Plata en Uruguay.

Jairo Vélez solo jugó una temporada en Universitario. (Foto: Prensa U)

