Isco, otra vez en el banquillo: la decisión que debe tomar en el mercado de pases

Isco , otra vez en el banquillo. Ni en la Copa del Rey, ni en LaLiga. En el Real Madrid vs. Real Betis en el Benito Villamarín, Santiago Solari decidió no contar con el malagueño, pese a la gran cantidad de bajas que tiene el equipo en LaLiga. Con el mercado de fichajes de invierno que termina en el mes de enero, el seleccionado español debe buscar un equipo si desea jugar en lo que queda de la temporada. Para Solari no cuenta, que se vaya ya.



Isco ha contado con propuestas del Manchester City, Manchester United y Juventus, entre otros equipos. Para esta situación, el malagueño debe forzar su ventaja en el mercado de fichajes de invierno, dado que si Florentino Pérez remite a su cláusula, es imposible que alguna institución pague la cláusula del mediocampista. No le queda más que forzar.



Real Madrid viene de vencer a Leganés en la ida de octavos de final de la Copa del Rey a mitad de semana. Con esa motivación, el cuadro merengue se presenta en casa de Real Betis, y con la la inclusión de Vinicius Junior en el equipo titular, lugar que ha tomado en reemplazo de Isco, relegado al banco de suplentes.



Real Betis (6° con 26 unidades) pelea por un cupo a torneos internacionales de la próxima temporada. El cuadro bético, que acaba de fichar al mexicano Diego Laínez, registra un empate y una derrota en los últimos dos partidos de liga