Real Madrid vs. Real Valladolid: fecha, horarios y canales desde el Bernabéu por la jornada 2 de LaLiga

Real Madrid y Real Valladolid se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía ESPN, LaLiga TV y Movistar Partidazo ONLINE TV por la jornada 2 de LaLiga Santander 2019 desde el Estadio Santiago Bernabéu. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 12:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO más completo por la web Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Merengues', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Real Valladolid.



Real Madrid vs. Valladolid: horarios y canales en el mundo

Perú 12:00 m. | ESPN

Ecuador 12:00 m. | ESPN

Colombia 12:00 m. | ESPN

México 12:00 m. | ESPN

Bolivia 1:00 p.m. | ESPN

Paraguay 1:00 p.m. | ESPN

Chile 1:00 p.m. | ESPN

Venezuela 1:00 p.m. | ESPN

Argentina 2:00 p.m. | ESPN

Uruguay 2:00 p.m. | ESPN

Brasil 2:00 p.m. | ESPN

España 5:00 p.m. | ESPN, LaLiga TV y Movistar Partidazo

La plantilla del Real Madrid cambió su escenario habitual de entrenamientos de la ciudad deportiva de Valdebebas por el Bernabéu en una sesión que completó el francés Ferland Mendy, uno de los refuerzos de esta campaña que está lesionado desde la pretemporada. Los pupilos de Zinedine Zidane, que contó con el meta del Castilla Diego Altube, según informa el club, trabajaron sobre el césped del coliseo donde recibirán el sábado al Valladolid.



Mendy por fin pudo completar todo el entrenamiento con el resto del grupo. El lateral zurdo galo en la gira por Estados Unidos sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho. El belga Eden Hazard, el brasileño Rodrygo, Brahim Díaz y Marco Asensio continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Mariano Díaz, uno de los que no tienen claro su futuro, de nuevo se ejercitó en el interior de las instalaciones.

El triunfo por 1-3 ante el Celta convirtió al Real Madrid en el primer líder del curso y devolvió la sonrisa a un equipo que había cuajado una discreta pretemporada en la que provocó muchas dudas. Ante el equipo pucelano tratará de confirmar estas sensaciones positivas. No cabe duda que los 'Merengues' parten como favoritos, pero eso no le quita menos posibilidades al Valladolid de dar la sorpresa como visitante.



Zidane habla sobre la salida de Keylor Navas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, frenó en seco este viernes los rumores de una marcha del arquero Keylor Navas al PSG, asegurando que no contemplaba esa posibilidad y que quería "continuar la aventura" con el costarricense en Madrid. ''No lo contemplo por muchas razones. Es un jugador importante, lo ha demostrado a lo largo de su carrera", zanjó Zidane en conferencia de prensa un día antes de recibir al Valladolid el sábado.



Aterrizado en Madrid en 2014 como suplente de Iker Casillas, Keylor Navas (32 años) se impuso como el primer arquero del conjunto 'merengue', conquistando tres Champions Leagues consecutivas bajo el mando de Zidane (2016-2018). Sin embargo, vio cuestionado su estatus en el verano boreal de 2018 con la llegada del portero belga Thibaut Courtois. Una situación que alimentó los rumores de partida, en un momento en que el PSG estaría buscando un guardameta.



Preguntado nuevamente sobre el culebrón Neymar, por quien el PSG negocia con el Barcelona y el Real Madrid, Zidane no descartó ningún escenario a diez días del cierre de mercado en Francia y España, el próximo 2 de septiembre. "Los jugadores que tengo son los que están aquí. El resto, hasta el 2, puede pasar de todo, como en todos los clubes. Alguno puede venir, alguno puede irse. Yo quiero de verdad que llegue el día 2, para que no me hagan más estas preguntas", bromeó.



Real Madrid vs. Real Valladolid: alineaciones probables

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema y Vinicius



Real Valladolid: Masip, Nacho, Salisu, Kiko Olivas, Moyano, San Emeterio, Michel, Plano, Porro, Enes Ünal, Guardiola.



