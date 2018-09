Para muchos existen las rotaciones; para Julen Lopetegui, no. El arquero Thibaut Courtois ha confirmado que el técnico vasco no ha dado ninguna indicación a él como al resto de jugadores sobre quien tapa en La Liga, Champions League y Copa del Rey. Así lo ha afirmado el ex arquero del Chelsea en declaraciones que dan que pensar a los fanáticos madridistas.



"Es una elección del entrenador. Él toma las decisiones, pero no se ha acordado nada. No hay fijada una rotación o algo así. Solo ha habido un partido (de Champions)”, desveló el ex del Chelsea, quien fue suplente en el duelo por el torneo de excelencia en Europa, mientras que le ha tocado salir como titular en La Liga, en donde fue confirmado ante el Sevilla.



En otras noticias, el mediocampista del Real Madrid Isco abandonó el hospital tras someterse con éxito a una operación de apendicitis, dijo el miércoles el club de la capital española.



"Nuestro jugador Isco ha recibido hoy el alta hospitalaria. A partir de ahora inicia su proceso de recuperación bajo la supervisión de los Servicios Médicos Sanitas Real Madrid", dijo un comunicado del club en el que no se especifica cuánto tiempo se prevé que esté fuera de los terrenos de juego.



En medios españoles, sin embargo, se indica que el internacional español no podrá jugar durante alrededor de un mes y podría regresar a tiempo para el enfrentamiento con el Barcelona el 28 de octubre en La Liga.



Isco, quien ingresó en el hospital el martes tras llegar a un entrenamiento quejándose de dolores de estómago, se perdería un total de seis partidos con el Real Madrid, incluyendo el difícil duelo en campo del Sevilla el miércoles y el derbi contra el Atlético de Madrid el sábado.



También se perderá los partidos de la Liga de Campeones contra el CSKA Moscú y el Viktoria Plzen, así como el amistoso de España contra Gales y el partido por la Liga de las Naciones de la UEFA frente a Inglaterra.