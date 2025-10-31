Real Madrid vs. Valencia: fecha, horarios y canales de TV por LaLiga

Real Madrid vs. Valencia se enfrentan este sábado 1 de noviembre, en el cruce correspondiente a la fecha 11 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a quedarse con los tres puntos para mantener la punta del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Real Madrid de Xabi Alonso llega al Santiago Bernabéu en un gran momento anímico, reforzado tras su victoria 2-1 en El Clásico ante el Barcelona. Este triunfo crucial le permitió al Madrid consolidar su liderato con 27 puntos y cinco de ventaja sobre el rival. La misión es ratificar esa superioridad y no ceder puntos en casa.

La ofensiva blanca sigue siendo la más temida de Europa, con Kylian Mbappé y Jude Bellingham manteniendo un nivel superlativo. El equipo de Alonso se centra en la verticalidad y la rápida recuperación tras pérdida. El desafío ahora es gestionar la fatiga y evitar la relajación ante un rival de la zona baja.

Los ‘merengues’ buscarán imponer un alto ritmo y controlar la posesión, utilizando la amplitud por las bandas. Sin embargo, la reciente lesión de Dani Carvajal (quien será operado) abre un hueco en la defensa que Xabi Alonso deberá resolver, posiblemente con Valverde o un central en esa posición, buscando no perder solidez.

El Valencia, dirigido por Carlos Corberán, vive una situación delicada, ubicado en los puestos de descenso (zona baja) con solo 9 puntos en 10 jornadas. El equipo llega tocado tras una derrota reciente ante Villarreal y necesita con urgencia cortar una alarmante racha de siete salidas ligueras sin ganar.

El equipo “Che” se verá obligado a plantear un esquema altamente conservador en el Bernabéu, priorizando la disciplina defensiva y buscando cerrar los espacios centrales al Madrid. Su única esperanza pasa por ser sólidos, rápidos al contragolpe y aprovechar la inspiración de algún jugador en ataque.

El historial reciente en Madrid es abrumadoramente favorable a los locales: el Real Madrid ha vencido en nueve de los últimos diez partidos en casa contra el Valencia. Aunque los partidos entre ambos suelen ser de muchos goles (con “ambos anotan” como tendencia), el Valencia tendrá que romper esa hegemonía para llevarse algún punto.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Valencia?

El partido entre Real Madrid vs. Valencia se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia?

El encuentro entre Real Madrid vs. Valencia está programado para este sábado 1 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a la 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿Dónde juegan Real Madrid vs Valencia?

