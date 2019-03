¡No entrenaron! Los cracks del Real Madrid que se 'ausentaron' en el último entrenamiento por LaLiga

Malas noticias. El galés Gareth Bale y el delantero hispano dominicano Mariano Díaz se ausentaron del grupo en el último entrenamiento antes de la visita liguera del Real Madrid al Real Valladolid , en la que no estarán los lesionados Carvajal, Marcos Llorente, Vinicius y Lucas Vázquez, ni el sancionado Sergio Ramos.



Las sonrisas volvieron a aparecer en algunos momentos de los rondos iniciales en los jugadores madridistas, tras una semana durísima en la que han quedado eliminados de todas las competiciones, con tres derrotas en seis días en el estadio Santiago Bernabéu.

Enfermería llena. La última sesión semanal no la completaron Dani Carvajal, Marcos Llorente, el brasileño Vinicius Junior y Lucas Vázquez. Y tampoco dejó buenas noticias para el técnico Santiago Solari la evolución de Bale.



El galés se volvió a ausentar del campo de entrenamiento por las molestias en el tobillo con las que acabó el duelo ante el Ajax de la Champions League del pasado martes y no estará en Pucela. Tampoco pudo entrenarse con el resto de sus compañeros Mariano.



Una nueva plaga de bajas obligará a Solari a realizar numeros cambios en su once tipo e introducir jugadores que últimamente no contaban con minutos. El técnico argentino acabó de realizar las pruebas tácticas a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Valdebebas, en una sesión en la que reforzó a la primera plantilla el portero del Castilla Moha.

