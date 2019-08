Se quedó con la boca abierta: James Rodríguez se ganó el titularato para el Real Madrid vs Valladolid

Bombazo para el Real Madrid vs Valladolid. El colombiano James Rodríguez , una de las novedades de la plantilla tras jugar cedido dos años en el Bayern Múnich alemán, saldrá de titular en el equipo de Zinedine Zidane, que también ha optado por Isco Alarcón en el primer duelo de la temporada en el estadio Santiago Bernabeu.



James Rodríguez, cuya presencia en la plantilla del Real Madrid estaba en entredicho esta temporada, vuelve a vestir la camiseta del Real Madrid.



El colombiano, que ocupará inicialmente el lugar del brasileño Vinicius no jugaba con la camiseta blanca desde mayo del 2017. Más de dos años después, volverá a jugar formar parte de un once madridista.



James Rodríguez va de titular ante el Valladolid. James Rodríguez va de titular ante el Valladolid.

Isco Alarcón, por su parte, ocupará el lugar del croata Luka Modric, sancionado tras ser expulsado el pasado domingo en Vigo, contra el Celta.



La otra novedad en el once del Real Madrid contra el Valladolid es la de Dani Carvajal en el lateral derecho. El defensa madrileño cumplió en la primera jornada el encuentro de suspensión que por acumulación de tarjetas arrastraba de la temporada pasada. Odriozola, su sustituto en el pasado partido, fue uno de los descartes de la convocatoria para el choque del Bernabeu junto al francés Mendy, recién recuperado.



Así, el Real Madrid formará de inicio contra el Valladolid con Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, James, Bale y Benzema. EFE



