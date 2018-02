Zinedine Zidane , entrenador francés del Real Madrid , declaró que el partido de Liga de Campeones de la próxima semana frente al PSG supone "una motivación extra" para el conjunto blanco, después de golear a la Real Sociedad en un duelo con el que han "preparado muy bien" ese choque europeo.



El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (5-2) en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que al descanso ya iban ganando con una ventaja de cuatro tantos.



"Todo lo que ha sido positivo es lo que hicimos desde el principio, porque te facilita meter un gol tan pronto. Hemos conseguido un buen resultado en la primera parte y de esta manera preparamos muy bien el partido contra el PSG", dijo Zidane.



El gran protagonista del partido contra la Real Sociedad fue el portugués Cristiano Ronaldo, que marcó tres goles, y por el que no está preocupado.



"¿Preocupado por Cristiano? Hoy ha hecho tres goles", apuntó Zidane, que también defendió a su compatriota Karim Benzema, que fue pitado por la afición después de fallar un gol muy claro en el tiempo de descuento.



"No sé por qué hay pitos. La gente viene al estadio y puede hacer lo que quiera. Lo que digo es que Karim ha tenido ocasiones y no ha marcado, pero lo importante es pensar que un día meterá y cambiará su racha. Hoy ha corrido mucho y la gente puede hacer lo que quiera", señaló.



Esta goleada puede suponer una buena dosis de moral para el Real Madrid antes de recibir al PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



"El miércoles será otro partido diferente y tendremos que meter otras ganas. Necesitamos pensar ahora en Europa porque tenemos un reto importante para nosotros. Es otro partido, otra competición y una motivación extra", confesó Zidane, que también dijo tener "claro quién va a jugar" ese partido.



"Juegue quién juegue la idea es siempre la misma. No depende de quién juega, sino de lo que queremos hacer. No quiero que sepáis nada de lo que voy hacer, solo que estamos todos preparados y eso es lo más importante", concluyó. EFE