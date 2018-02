Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , dejó de lado su futuro sin querer unirlo a un éxito en Liga de Campeones y defendiendo que pese a la distancia de 19 puntos con el Barcelona, la Liga no está sentenciada.



"Me da igual lo que va a pasar el próximo año", respondió Zidane cuando fue preguntado si tras ser eliminado de la Copa del Rey y perdida la Liga, su continuidad dependerá de volver a ganar la Champions.



"Estoy aquí para pensar lo que estoy haciendo ahora, preparar los partidos de Liga porque no creo que esté sentenciada. En el fútbol nunca se puede decir nada, vamos a intentar ganar nuestros partidos y luego máxima ilusión en Champions. Vamos a intentar hacer lo máximo para ganar al PSG", añadió.



Centrado en el presente, el técnico madridista celebró poder tener dos semanas enteras para subir la carga de trabajo en los entrenamientos y mejorar antes de la gran cita europea pero siempre centrados en su próximo partido de Liga.



"Si pensamos que vamos a jugar ante el PSG nos equivocamos, los jugadores piensan que tenemos que recuperar la confianza antes como estamos haciendo, marcando once goles en dos partidos de Liga. Solo pensamos en lo que hay que hacer en el campo porque si hacemos las cosas bien estamos convencidos de que vamos a ganar el partido pero nos equivocaríamos si pensamos solo en la Champions. Hay que terminar bien la Liga, lo más alto posible, pensando que no está sentenciada", opinó. EFE