Zidane sentenció el futuro de Thibaut Courtois en Real Madrid con esta tajante decisión

Thibaut Courtois llegó al Real Madrid a mediados de 2018 luego de su tremenda participación que tuvo en el Mundial de Rusia con la Selección de Bélgica, con la que alcanzó el tercer lugar tras derrotar a Inglaterra. De la mano de Julen Lopetegui y Santiago Solari en la 'Casa Blanca' fue titular, aunque con Zinedine Zidane el panorama del belga ha cambiado.

Si bien es cierto que Thibaut Courtois ha vuelto a entrenarse con normalidad con sus compañeros en Real Madrid tras lesionarse, la prensa española apunta que Zidane seguirá apostando por Keylor Navas en la portería. Es más, este martes se indica que el técnico merengue ya tiene una decisión tomada: lo quiere vender en el mercado de fichajes 2019-20.

Así lo asegura Es Radio, así como Libertad Digital. Ambos medios sostienen que esta medida de 'Zizou' de cara a la permanencia de Courtois en el Madrid se debe a que el ex Chelsea no ha rendido lo esperado en el Bernabéu y que no justifica que se haya pagada 34 millones de euros por él.

Lo que falta definir es si el arquero belga tendría la intención de abandonar el club blanco tan solo una temporada después de firmar contrato con los merengues. Hasta el momento no tiene títulos con el club y no se reportan pretendientes por él, según menciona la prensa del Viejo Continente.

De otro lado, tras ganarle 3-0 al Athletic Club Bilbao como local por la jornada 33 de LaLiga Santander, Real Madrid pone su foco sobre Getafe, su rival de este jueves en condición de visitante. El objetivo es terminar la campaña de la mejor manera posible ante los fracasos en el torneo liguero, Copa y Champions.

