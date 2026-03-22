Este domingo 22 de marzo, el Estadio Santiago Bernabéu fue el escenario de una nueva edición del derbi madrileño. Real Madrid enfrentó a Atlético de Madrid por la Jornada 29 de LaLiga de España, donde ambos equipos tenían la obligación de obtener los 3 puntos: los merengues para no alejarse del líder Barcelona y los colchoneros para no perder el tercer lugar del torneo. Aquí te cuento cuál fue el resultado final de Real Madrid vs. Atlético de Madrid hoy, con los goles y el marcador exacto del Derbi.
Resultado final Real Madrid vs. Atlético de Madrid hoy
A continuación, conoce los principales detalles del juego del Real Madrid vs. Atlético de Madrid, como el marcador final y quiénes anotaron los goles de este derbi madrileño, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.
- Cuánto quedó el partido:
- Goles del partido:
¿Cómo va el historial de Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?
El historial de Real Madrid vs. Atlético de Madrid solo por LaLiga de España es de 173 encuentros disputados, con 91 triunfos a favor de Real Madrid contra apenas 42 victorias del Atlético de Madrid. Aquí te dejo con un resumen detallado de este derbi madrileño.
- Partidos jugados: 173
- Victorias Real Madrid: 91
- Victorias Atlético de Madrid: 42
- Empates: 44
Cabe señalar que el último duelo disputado por LaLiga se vivió desde el Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid, que en aquella ocasión fue en las primeras fechas del campeonato español.