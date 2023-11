Ante la ola de lesiones, no hay dudas que Rodrygo se ha convertido en la solución más inmediata a los problemas de Real Madrid. El joven futbolista brasileño es una de las figuras de la escuadra ‘merengue’ y lo corroboró en el partido de Champions League ante Napoli, donde tuvo la oportunidad de anotar. Sin embargo, hace una semanas fue insertado en una polémica debido a que tuvo un cruce de palabras con Lionel Messi. Aprovechando su presencia, fue consultado sobre este conflicto y explicó las razones por las que no puede hablar con el argentino.

“De Messi no puedo hablar”, afirmó. “¿Por qué?”, le preguntaron. “Porque el Real Madrid no me deja”, dijo entre risas y se fue de la zona mixta. Como se sabe, algunos clubes suelen tener cláusulas en la firma de contratos, donde se comprometen a evitar todo tipo de declaraciones que podrían alterar la calma del plantel. Por esta razón, es probable que esta sea la indicación para evitar alimentar polémicas.

Rodrygo tuvo una pelea con Messi antes del partido. (Foto: Getty Images)

Respecto a su gol ante Napoli, Rodrygo se mostró contento por su aporte en la victoria de Real Madrid: “Ha sido un golazo, tras una jugada que me gusta mucho hacer. Es difícil marcar más goles que Bellingham, pero no tenemos una competición. Lo que queremos los dos es ayudar al equipo”, dijo.

Con esta anotación, Rodrygo entró a la historia del club, respecto a la Champions League: con 18 goles anotados, se sitúa como el brasileño que más goles ha marcado por delante de Vinicius (17) y Ronaldo Nazario (16) e iguala con Pirri en el décimo puesto del top-10 máximos goleadores históricos.

Si bien es cierto, no empezó la temporada de la mejor manera, el brasileño se fue ganando un espacio tras la ausencia de un referente goleador como Benzema. La llegada de Joselu no calzó completamente las expectativas, por lo que la titularidad de Goes ha sido una constante.

Rodrygo festeja gol de Real Madrid ante Napoli por la Champions League en el Bernabeu (Foto: AP)

¿Por qué se pelearon Messi y Rodrygo?

El día 21 de noviembre se disputó el duelo de Argentina vs. Brasil en el estadio Maracaná y cuando salieron a la cancha, los jugadores de la Albiceleste, con Messi a la cabeza, fueron a ver qué pasaba en una tribuna cabecera, con hinchas de su país que fueron agredidos por locales y sobre todo por la policía de Río de Janeiro.

El crack argentino les avisó a sus compañeros que dejaban el campo de juego, se volvieron a los vestuarios y volvieron cuando en teoría estaban dadas las condiciones para disputar el encuentro. Al regresar a la cancha, Messi discutió fuerte con Rodrygo, ante los ojos de todos, y se acercó Rodrigo De Paul a hablar.

La citada noche en Río, Messi encaró a Rodrygo después de una frase del ex Santos y le dijo: “¿Por qué cag***?, si somos campeones del mundo”. Después, el padre del brasileño cuestionó a la Pulga por su procedimiento. Sin dudas, al jugador del ‘Scratch’ su club, Real Madrid, le pidió silencio.





