¿Camino a quedarse? Antoine Griezmann podría revelar su futuro este martes en la concentración mundialista de Francia en Rusia. De acuerdo a la información de medios franceses, el delantero tiene previsto comparecer en rueda de prensa a las 7:30 a.m. (hora peruana) horas junto al sevillista Nzonzi.



Teniendo en cuenta que el domingo, en declaraciones a Téléfoot, afirmó que anunciaría si sigue en el Atlético de Madrid o si se va al Barcelona antes del primer partido de Francia en el Mundial ante Australia el sábado, todo indica que este martes despejará todas las dudas.



“En España algunos dicen que me quedo, otros que me voy y yo... lo diré antes de que juguemos el primer partido. El Mundial para Francia comienza el sábado. Aún hay tiempo”, comentó el todavía jugador colchonero, que tiene una oferta de renovación muy atractiva, pero la posibilidad de vestir de azulgrana, que a partir del 1 de julio abonaría los 100 millones de cláusula de rescisión que hasta el 31 de junio son 200.



Tal como aseguran medios españoles, Griezmann se quedaría al mando de Diego Simeone, dado que su compatriota Thomas Lemar también llegaría a jugar en el Wanda Metropolitano. Se comenta que el volante galo, jugador del Mónaco, sería uno de los pedidos de Griezmann para jugar en el Atlético durante la próxima temporada.



Griezmann pasaría a ganar 25 millones de euros anuales natos, si es que decide renovar. De este modo, pasaría a ser uno de los jugadores mejores pagados del mundo.