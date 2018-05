No parece nada grave, aunque ha encendido las alarmas en la última práctica del Atlético de Madrid . Luego del triunfo de los ‘colchoneros’ sobre el Getafe, el ‘Cholo’ Simeone decidió que sus jugadores hagan un trabajo regenerativo un día después del partido por La Liga. No obstante, José María Giménez no ha podido completar los entrenamientos y tuvo que ser retirado por precaución para que llegue entonado para la final de Europa League.



Para no arriesgar de cara al choque de Lyon, el defensa optó por abandonar el campo 4 de la Ciudad Deportiva cuando se sintió incómodo y no concluir la sesión.



El central charrúa , que apunta a la alineación inicial en esa cita, completó la primera parte de la sesión, con acciones de ataque con total normalidad al mismo ritmo del grupo, pero después no participó en el partido a medio campo que diseñó Diego Simeone para el segundo tramo de un entrenamiento que duró una hora.



En la sesión, en la que tampoco se ejercitó Víctor Machín, 'Vitolo', que sigue con su puesta a punto de la lesión en los isquiotibiales sufrida hace una semana, el técnico dividió a su plantilla en dos grupos, como es habitual cada día después de cada encuentro, con los titulares del duelo de este sábado contra el Getafe con un suave trabajo de recuperación en un campo anexo.