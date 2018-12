La distancia entre Buenos Aires y Madrid es lo suficientemente larga para replantearse muchas cosas. Una de ellas tendrá que ser la respuesta al por qué River Plate ejerció de local en la final de la Copa Libertadores de América en el Santiago Bernabéu. Ahí, en el campo del doce veces campeón de Europa, el conjunto de Marcelo Gallardo logró, quizá, el título más importante de su historia ante su rival de toda la vida, Boca Juniors.



En esa misma ciudad, semanas antes, un viejo conocido del conjunto ‘millonario’ se había adueñado del puesto que dejó Julen Lopetegui como entrenador del primer equipo madridista. Su nombre es, nada más y nada menos, que Santiago Solari. Lo conocen como el ‘Indiecito’ y su cuna futbolística estuvo, precisamente, en River; equipo que clasificó al Mundial de Clubes y que, probablemente, sea su rival en la finalísima. He aquí el comienzo de la historia.





Sus inicios en River Plate y su fútbol en Europa

Con 20 años, pero ya muy curtido en temas de la pelota por sus antepasados futboleros, el mediocampista rosarino llegó a las instalaciones del Monumental de Núñez para convertirse en un jugador centenario de la institución. Con 100 partidos y la experiencia de haber compartido vestuario con jugadores de la talla de Enzo Francescoli –ahora ‘manager’ del conjunto ‘riverplatense’-, Ariel Ortega o el ‘Mono’ Burgos ya había la convicción para replantearse algunas cosas mientras el avión que partió desde Buenos Aires aterrizaba en Madrid.



Una de ellas sería el por qué estaba llegando a jugar con la camiseta del Atlético de Madrid, si su futuro estaba destinado al otro bando, el blanco; donde compartiría vestuario con los galácticos. Después de ser ‘millonario’, seguro que no había problemas de ‘ego’ a la hora de conformar equipo con Zinedine Zidane, Figo o Beckham. Seguro, una de las muchas relaciones entre River y el Madrid.



Alguna vez Solari señaló que “su historia familiar es para escribir un libro”. Omitamos lo familiar; aunque las relaciones en una cancha de fútbol poco más y llegan a ser de la misma intensidad que con tu mujer. Ni que se diga de instituciones alineadas bajo el cariño hacia un mismo personaje. El cuento de Santiago se escribe, en estas líneas, de blanco y rojo.



El inicio de la historieta empezaba en la banda izquierda. Solari repartía pases por doquier, pero fue uno cualquiera el que terminó gestando uno de los goles más bonitos que se recuerde. La pared construida con Roberto Carlos que terminó encontrando a Zidane cerca de la media luna para que el francés anotara un gol histórico ante el Bayer Leverkusen en la final de la Champions del 2002. Seis años antes, en el Monumental, otro pase del ‘Indiecito’, esta vez a un chileno y no a un brasileño, decantaba un campeonato para River Plate, luego de que Marcelo Salas definiera frente al arco y ponga el 2-0 momentáneo ante San Lorenzo en el Apertura de 1996.



Los pases sirven para juntar a los equipos y, también, en el caso del volante argentino, para unir continentes. Desde el 17 de noviembre del 96 hasta el 15 de mayo del 2002 pasaron poco menos de seis años, que Santiago se encargó de reducir a dos goles. Uno de un chileno que, precisamente, compartía dupla en la selección con un exjugador madridista y otro de un francés al que, hoy por hoy, el ya técnico argentino tiene que hacer olvidar en el banquillo del Bernabéu.



Por eso dicen que los goles son instantes únicos que, a veces, acaban con un año de sequía. Las coincidencias se mantienen en esta paralela línea de tiempo, donde Solari parece ser el reloj. En la década de los 90, River parecía ser dueño del fútbol argentino, pero en el ’96 no hubo festejo, sino hasta el ’97 cuando la victoria ante el ‘Ciclón’ devolvió el trofeo a manos de la franja. En Europa hay un rey futbolístico con 13 Champions League. La octava y la novena llegaron en tres años; y uno de ellos se quedó en blanco. La pared de Santi y Roberto Carlos acabó con la sequía para darle a los madridistas una nueva alegría.



Goles son amores y los pases, Cupido. El ‘Indiecito’, quien no la pudo hacer en Estados Unidos al inicio de su carrera, irónicamente pudo conquistar los corazones del barrio de Núñez y del paseo La Castellana con su flecha. Ahora, ya retirado de las canchas, espera ganar aquel Mundial –aunque de clubes- del que Bielsa lo dejó fuera, quizá, porque en su lugar, prefirió llevar a un tal Marcelo Gallardo.



El ‘Muñeco’, quien se negó a ir a Europa para seguir recibiendo la ovación de su público, ahora tiene la tarea de destronar a Solari, quien se quedó en el ‘Viejo Continente’ para ser parte de La Fábrica de Valdebebas. Con dos plantillas distintas, pero una convicción similar, dos argentinos unidos por un mismo escudo buscarán luchar por sus intereses en Emiratos Árabes Unidos.





Solari y su presente como técnico del Real Madrid

El ‘Indiecito’, quien pasó de tirar flechas a hacerlo con indicaciones, espera que en la banda izquierda vuelva aparecer un brasileño (Marcelo), que encuentre a un francés (Benzema) para levantar un título que le vendría muy bien a este fin de año muy dubitativo en tienda ‘merengue’. Mientras tanto, su corazón, algo partido, tendrá que encontrar la clave para minimizar los esfuerzos de una camiseta que alguna vez supo defender y que, hoy por hoy, representa a su país (Argentina) y a un continente que espera volver a tener un campeón mundial, algo que le es esquivo, desde que Paolo Guerrero le anotara al Chelsea hace poco más de seis años.



Las líneas paralelas dicen que se encuentran en el infinito. Las de River y el Madrid con Solari como punto de encuentro parecen haberlo hecho mucho antes.