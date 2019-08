"Tiene 'cositas' de Mané": los hinchas de Colo Colo se rinden ante Gabriel Costa y su nuevo gol en Chile

Un día después de ser convocado a la Selección Peruana para los partidos de fecha FIFA ante Ecuador y Brasil, Gabriel Costa se lució con un golazo en partido de la fecha 19 del Campeonato Nacional de Chile entre Colo Colo y Palestino.



El jugador del 'Cacique' y nuevo seleccionado nacional se lució con una gran definición debajo del arco para anotar la igualdad 1-1 de los suyos en el siempre imponente Estadio Municipal de La Cisterna.



Tras el gol del exjugador de Alianza Lima, los hinchas de Colo Colo no tardaron en llenarlo de elogios. Agradecieron su entrega y quedaron satisfechos con su rendimiento, que día a día va creciendo en el fútbol chileno.

Emocionado por la blanquirroja

Gabriel Costa se pronunció sobre su convocatoria a la Selección Peruana. El delantero no pudo ocultar su alegría y se mostró feliz de poder tener la oportunidad de vestir la 'blanquirroja'.



"Muy feliz por la noticia, de poder estar en la selección y estoy disfrutando este momento a full. Estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la veía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación", confesó Gabriel Costa a Fox Sports Radio Perú.



"Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito", añadió.

