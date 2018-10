Sergio Ramos y Reguilón se han convertido en los protagonistas del último entrenamiento de Real Madrid antes de medirse al Viktoria Plzen. El capitán merengue sufrió un golpe involuntario del canterano y le respondió con dos pelotazos al cuerpo.



Como era de esperarse, la imagen ha escandalizado a muchos hinchas del Real Madrid, quienes no han tardado en recordar la pelea que, en la era de Fabio Capello, protagonizaron Thomas Gravesen y Robinho.

Al igual que Ramos y Reguilón, el danés y brasileño se 'picaron' en un entrenamiento por una dura entrada del primero. Hubo golpes de por medio y los otros jugadores tuvieron que contenerlos. Sin embargo, aunque los hinchas del Real Madrid evoquen este episodio, no existe tal magnitud con lo sucedido este lunes en Valdebebas.

Ramos y Reguilón ya lo olvidaron

“Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡Al final victoria del equipo juntos! Carpetazo y por el partido de mañana”, escribió Ramos en su Twitter sobre el incidente.



"Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!", respondió Reguilón en sus redes sociales al mensaje de Sergio Ramos en el que restaba importancia a un pique habitual en entrenamientos.