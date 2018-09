Luis Suárez es una de las figuras más importantes del Barcelona. El uruguayo llegó en el 2014 y rápidamente se convirtió en una pieza influyente en el ataque azulgrana. A la par, continúa destacando con la Selección de Uruguay.

En una extensa entrevista en el 'Tu dirás' de RAC1, el uruguayo reveló que ya tiene que aprender a dosificar sus energías y aceptó un dolor que lo aquejó la temporada pasada antes de la eliminación del Barza en Champions League a manos de la Roma.

“Me arrepiento mucho del partido contra el Leganés aquí en casa, cuando teníamos muchos puntos de ventaja en Liga y en tres días teníamos la final con la Roma. Y jugué todo el partido… Llegas un poco desgastado. También uno va siendo consciente y el entrenador ve estos pequeños detalles que creo que ayudarán a regular la plantilla este año”.

Sobre la posibilidad de retirarse en Barcelona , Suárez explicó que lo ve muy complicado: “Mira jugadores como Xavi o Andrés. Son una historia para el club y no han podido acabar aquí. Imagínate. Soy consciente de que el día de que no esté capacitado para estar al máximo nivel en el Barcelona, yo mismo daría un paso al costado”

El inicio de temporada para Suárez siempre es complicado. El último fin de semana anotó frente al Huesca, pero las críticas siempre están a la vuelta de la esquina y los medios empezaron a preguntarse por qué no había convertido hasta la cuarta jornada.

“Me molesta más cuando mi hijo me pregunta porqué no marqué, que lo que diga la prensa”, bromeó Luis.

“La verdad es que un delantero convive con el gol, pero yo me caliento conmigo cuando no rindo con el equipo o siento que no estoy bien. Errar los goles puede pasar, a veces le pegas mal y los haces”.