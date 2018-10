LaLiga Santander avanza y el panorama se va aclarando en la tabla de posiciones, en la lucha por el título, con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el sorprendente Deportivo Alavés.

La novena jornada comenzó el viernes, con la victoria del Alavés en campo del Celta de Vigo (0-1), resultado que colocó al equipo que dirige Abelardo en la cima de LaLiga, de manera momentánea.

La jornada sabatina comenzó con la derrota en el Santiago Bernabéu del Real Madrid a manos del Levante (1-2). El equipo de Julen Lopetegui no levanta cabeza y en este momento está en zona de Europa League (quinta casilla con 14 puntos), pudiendo ser rebasado por Espanyol si vence el domingo a Huesca.

No solo Huesca puede pasar en la tabla al Real Madrid, sino también Real Valladolid y Real Betis, con lo que el equipo blanco terminaría la jornada 9 en la séptima casilla.

Valencia cedió un empate en Mestalla ante Leganés (1-1), mientras que Villarreal igualó en casa ante el Atlético Madrid.

Barcelona goleó al Sevilla, en el gran duelo de la jornada en el Camp Nou, que cerró la fecha sabatina.

Los partido del domingo (hora peruana):

5:00 Rayo Vallecano vs. Getafe

9:15 Eibar vs. Athletic Bilbao

11:30 Huesca vs. Espanyol

13:45 Real Betis vs. Real Valladolid



Partido del lunes (hora peruana):

14:00 Real Sociedad vs. Girona