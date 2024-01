Las principales ligas de Europa han ingresado en el segundo tramo de la temporada 2023-24 y cada vez se juega más fuerte en los campos de juego. En ese sentido, son varios los jugadores habilidosos que siempre reciben faltas. Y uno de los que acaba de alzar su voz de protesta es una estrella de LaLiga de España. Se trata de Takefusa Kubo, mediocampista de la Real Sociedad que lleva seis goles y tres asistencias en el torneo. El japonés se quejó de la agresividad de los rivales este martes tras el empate (1-1) ante Alavés por la fecha 19.

El nipón de 22 años apenas se ha perdido un duelo de LaLiga con el conjunto vasco. Se trata de uno de los jugadores más destacados del campeonato y ha ayudado a que su equipo se ubique en la sexta posición con 32 puntos. Asimismo, el club ha firmado una fase de grupos de Champions de ensueño: quedó en el primer lugar del Grupo D (por encima de Inter de Milán) y se medirá ante el PSG en los octavos de final.

Este martes, Kubo fue titular en el duelo ante Alavés y tuvo que salir reemplazado en el tiempo de descuento tras recibir una dura falta de un rival. En declaraciones post partido para DAZN, el centrocampista explotó por la agresividad de los rivales y pidió a las autoridades que protejan a los jugadores que reciben constantes faltas debido a su juego dinámico y veloz.

“Aquí cada uno hace lo que puede. Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente y ganar, pero ya van varios partidos y así es difícil”, señaló ante las cámaras del citado medio. “Hay gente que me está haciendo daño y yo creo que me tienen que proteger un poco más. No sólo a mí, a los jugadores que intentamos hacer cositas, como se suele decir”, agregó al respecto.

Takefusa Kubo se quejó de la agresividad de los jugadores en LaLiga. (Video: DAZN)





Kubo se marcha a la Copa de Asia

Cabe destacar que en enero se jugará la Copa de Asia y en la lista de la Selección de Japón se encuentra Takefusa, jugador vital para el esquema del entrenador Imanol Alguacil. Será un duro mes para la Real Sociedad, que tiene que disputar LaLiga y la Copa del Rey. Todo indica que el japonés se perdería varios partidos y llegaría con lo justo al duelo de ida ante el PSG, programado para el 14 de febrero.

“Para mí es una pena que la Copa Asia se celebre durante la Liga. Al final la Real es el equipo que me paga, está claro, pero por otra parte estos torneos tienen obligación de asistencia si te convocan. Entonces yo tengo que ir obligado. Siento mucha pena por la Real pero también es verdad que representar a mi país allí es muy bonito. Es lo que hay, intentaré disfrutar”, dijo sobre esta situación.





