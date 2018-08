Luego de tantas idas y vueltas, el Real Madrid por fin hizo oficial el fichaje del portero belga Thibaut Courtois , quien llega desde el Chelsea para convertirse en el refuerzo 'Galáctico' de Florentino Pérez hasta el 2024 luego del acuerdo al que llegó el club blanco con el Chelsea de la Premier League.



Courtois ya se encuentra en España desde hace unos días y ​será presentado este jueves desde las 6 de la mañana (hora peruana) en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. Más tarde, se lucirá en el campo y dará conferencia de prensa. Así lo explicó el Real Madrid en un comunicado.



El fichaje de Courtois por el Real Madrid estaba al caer. En las primeras horas del miércoles, Chelsea había anunciado la incorporación de Kepa Arrizabalaga , por lo que el portero belga tenía el camino libre para llegar a Valdebebas.



Courtois se formó en las filas del Genk de su país, club en el que estuvo entre 2008 y 2010. Posteriormente fue traspasado en calidad de cedido al Atlético de Madrid, en el que militó tres temporadas (entre 2011 y 2014). Llegó al Chelsea en la campaña 2014/2015 y en Londres permaneció un total de cuatro campañas.



Lee el comunicado oficial de Real Madrid

"Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado el traspaso del jugador Thibaut Courtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas.



Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, el jugador será presentado a las 13:00 h en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.



Posteriormente, Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid C. F. y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa", expresa el comunicado del club español.