Si Real Madrid no llega a concretar el fichaje de David De Gea para la próxima temporada, el presidente Florentino Pérez tiene un as bajo la manga: el portero del Chelsea, Thibaut Courtois. Medios del Viejo Continente indican que incluso ya hubo un acercamiento entre ambas partes para la campaña 2018-19. El arquero tiene la intención de volver a la capital española no solo a nivel futbolístico, sino también familiar.

Así lo sostuvo este martes en entrevista que tuvo con Sport/Foot Magazine. En la conversación con el citado medio, Thibaut Courtois indicó además que si Real Madrid lo quiere tener como su nuevo arquero, el cuadro merengue debe hablar directamente con la directiva de su actual club.

"Si ellos me quieren tienen que ponerse en contacto con Chelsea. Hasta ahora no lo han hecho. Lo cierto es que algún día voy a volver a Madrid porque amo esa ciudad. Mi corazón está allí. Cuando me fui, mis primeros días en Londres fueron muy difíciles. Mis dos hijos viven en España con mi esposa y cada vez que puedo trato de ir hacia allá", sostuvo Courtois.

No obstante, apuntó que no se marea por los rumores que lo ponen en el estadio Santiago Bernabéu para la mitad de este año. "Entiendo que se hable de un nuevo portero allí, pero no le presto mucho atención a eso. Por el momento me concentro en hacer bien las cosas en Chelsea, aunque estemos algo complicados en la Premier League", añadió.

Como se recuerda, Thibaut Courtois aún no renueva contrato - va hasta 2019 - con Chelsea y la prensa inglesa indicó que se habría negado a firmar nuevamente ante la espera de la llamada del presidente Florentino Pérez. Se habla que cambiará de club, pero este fin de semana debe poner sus ojos sobre West Bromwich (lunes), su rival por la fecha 27 de la Premier League.