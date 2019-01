El Barça se gana otro enemigo: las duras críticas de Toulouse por el fichaje de Jean-Claire Todibo

El FC Barcelona anunció por todo lo alto el último martes el fichaje de Jean-Claire Todibo. La llegada del llamado 'nuevo Varane' ha ilusionado a los hinchas, pero dejado un mal sabor de boca al presidente de su antiguo club, el Toulouse francés.



Tras enterarse del anuncio del FC Barcelona, Olivier Sadran, no tardó en criticar las formas de los azulgranas. Simplemente no está de acuerdo en que el club se haya adelantado en anunciar el fichaje de Todibo cuando a este aún le restan seis meses de contrato por cumplir.

"No es muy glorioso viniendo de un club grande, incluso si legalmente tienen el derecho de hacerlo. También tenemos nuestra parte de responsabilidad", ha dicho el dirigente en declaraciones al diario ‘L’Èquipe’.



"No se comportaron como un gran club. Anuncian que el jugador llegará en julio pero no conozco a nadie que pueda decir lo que sucederá en seis meses. La vida puede reservar sorpresas, incluso las más delicadas", añadió.



Más de Todibo al FC Barcelona

Todibo será jugador libre a fines de junio, lo que significa que el FC Barcelona no pagará un monto de transferencia por el jugador cuando llegue al Camp Nou a partir del 1 de julio.



Todibo, quien ha sido titular en 10 partidos del Toulouse en la Ligue 1, se unirá en el equipo azulgrana a sus compatriotas Samuel Umtiti y Clement Lenglet, otros defensores centrales, así como al delantero Ousmane Dembélé.