VER AQUÍ Barcelona vs. Elche EN VIVO: horarios, canales y cómo ver por LaLiga 2021

Barcelona y Elche se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 24 de febrero de 2021 por la fecha 1 de LaLiga Santander 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de la localidad de Cataluña (España). El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana y 7 de la noche en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Situado a ocho puntos del Atlético de Madrid, líder de LaLiga, el Barcelona se ve obligado a reaccionar frente al Elche, antes de enfrentarse el sábado al Sevilla en la 25ª jornada del campeonato español. Sumar tres puntos ante un equipo que intenta salir de los puestos de descenso a segunda división, será vital y daría moral al Barça antes de su doble enfrentamiento con el equipo andaluz.

Tras jugar el sábado en LaLiga, Sevilla y Barça volverán a verse las caras el 3 de marzo en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde los azulgranas tendrán que intentar remontar el 2-0 en contra cosechado en la ida.

Barcelona vs. Elche: horarios del partido

México - 12:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

Brasil - 3:00 p.m.

España - 7:00 p.m.

En la previa del partido, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó que su equipo carece de confianza cuando lleva una ventaja mínima en los partidos y que debe centrarse más en imponerse a sus rivales y conseguir victorias.

“Puede ser porque nos ha costado puntos y partidos que haya un poco de miedo cuando tenemos solo un gol de diferencia y que nos cuesta jugar tranquilamente parte del partido”, dijo Koeman en rueda de prensa antes del partido de Liga del miércoles en casa contra el Elche.

“También tuvimos muy mala suerte. Hay momentos en un partido donde tampoco es justo. Pero siempre hay un momento donde parece que nuestros contrarios con muy poco que hacen marcan y a nosotros nos cuesta, creamos oportunidades y al final es 1-1. Tenemos que mejorar”, valoró.

El mes pasado, el Barça perdió la final de la Supercopa de España 3-2 después de ir ganando 2-1 en el minuto 90, mientras que en diciembre empató 2-2 con el Valencia en la segunda parte tras haberse adelantado en el marcador.

“El problema no es que no creamos. Peor sería que no creásemos oportunidades. Hay que pedir más efectividad de los jugadores de arriba. (...) Son momentos importantes y en esta temporada nos falta efectividad. El porcentaje de goles es bajo para un equipo como el Barcelona”, añadió el técnico.





