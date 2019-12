España







En el Camp Nou: Barcelona vs. Alavés EN VIVO vía DirecTV Sports por la fecha 18 de LaLiga Santander Minuto a minuto del Barcelona vs. Alavés EN VIVO y ONLINE vía Directv Sports este sábado desde las 10:00 a.m. (en Perú) en Estadio Camp Nou por la decimoctava jornada de LaLiga Santander 2019. Incidencias en la web de Depor.