Se acabó la espera. Ya juegan el clásico español Real Madrid vs Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de DIRECTV Sports, DIRECTV Play, Sky Sports y ESPN, AHORA, desde el Santiago Bernabéu (Madrid, España), una nueva edición del clásico que paraliza al mundo, por la fecha 26 de LaLiga Santander. Zidane y Setién se juegan prácticamente la temporada en 90 minutos que ya empiezan. Revisa las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com

Real Madrid vs Barcelona: formaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Federico Valverde, Toni Kroos, Isco; Gareth Bale, Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior Firpo; Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Arthur Melo, Lionel Messi, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann. DT: Quique Setién.

LA PREVIA DEL PARTIDO

La última derrota del Madrid fue el 2-1 que sufrió el miércoles como local ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Antes de eso, los merengues perdieron ante Levante y no pasaron de un empate ante Celta de Vigo, un equipo amenazado por el descenso.

Con ello, el equipo merengue cedió al Barcelona el liderato de La Liga española.El Madrid enlazó también tres partidos sin triunfos en diciembre, pero esa racha incluyó empates en duelos difíciles con Valencia y Barcelona, además de uno en casa con el Athletic Bilbao.

Real Madrid vs Barcelona: horarios en el mundo

Perú - DirecTV Sports y DIRECTV Play

España - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Colombia - DirecTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador - DirecTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela - DirecTV Sports y DIRECTV Play

Argentina - DirecTV Sports y DIRECTV Play

Chile - DirecTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay - DirecTV Sports

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Brasil - Fox Premium

Barcelona afronta el encuentro del domingo en el Santiago Bernabéu en la punta de la clasificación liguera con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo tras perder el liderato el fin de semana pasado."No me fío de las dinámicas",dijo el DT azulgrana.

Quique Setién, consideró que el Clásico liguero contra el Real Madrid el domingo es “mucho más importante” para el equipo blanco por su situación, aunque aseguró no fiarse de las malas rachas de su rival.

DUELOS APARTE DEL ‘CLÁSICO’

El pulso en los banquillos entre un necesitado Zinedine Zidane y Quique Setién con pasado de conquistas del Santiago Bernabéu; la fiabilidad en la portería de Thibaut Courtois y Ter Stegen; el liderazgo de Sergio Ramos y Gerard Piqué; el duelo en la medular entre Toni Kroos y Frenkie de Jong más el pulso de goleadores entre Karim Benzema y Leo Messi, son cinco duelos del clásico.

Toni Kroos-De Jong

Dos situaciones han dejado marcado a Kroos. El cambio al descanso del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y la ausencia de minutos contra el City. La sorprendente decisión de Zidane provoca que Kroos llegue más motivado aún al clásico en una temporada en la que ha vuelto a su mejor fútbol, beneficiado de la irrupción de Fede Valverde y sentir su espalda cubierta para sus incorporaciones ofensivas. Buscará mantener su fiabilidad en el pase para lanzar los ataques madridistas en búsqueda del gol.

Si Kroos es la experiencia en la medular, Frenkie de Jong es el descaro de la juventud. A sus 22 años disputará su segundo clásico en su regreso al Santiago Bernabéu donde dejó un recital con el Ajax el año pasado en la goleada que volteó la eliminatoria y eliminó al Real Madrid. Su estilo de juego iba como un guante a la filosofía del Barcelona. Pedirá siempre el balón para moverlo con criterio y buscar las vías por donde dañar el planteamiento de Zidane.

Karim Benzema-Leo Messi

Se contraponen los momentos goleadores de los dos referentes ofensivos de Real Madrid y Barcelona. Benzema sufre una crisis profunda que acusa directamente su equipo; Messi, siempre influyente en el juego, recuperó de golpe la pegada marcando cuatro al Eibar en el último encuentro liguero de su equipo. Es el pulso de los dos máximos goleadores del campeonato liguero. Los 18 del argentino ya lejos de los 13 del francés tras su frenazo en seco. Sin marcar en sus cinco últimos partidos. Un solo gol en nueve jornadas de Liga. Karim necesita un gol en el clásico.

Al Barcelona le marcó Benzema nueve tantos en 36 partidos. Más allá de todo lo que aporta con sus movimientos en ataque, siempre generando espacios y asociándose con calidad con sus compañeros al 9 del Real Madrid se le mide en goles. Messi está listo para ensanchar sus números de récord en el clásico, el máximo goleador de su historia con 26 goles en 42 partidos, quince de ellos en un Bernabéu que acostumbra a sufrir sus exhibiciones futbolísticas. El Barcelona depende más que nunca de su inspiración sin la figura en ataque de Luis Suárez. EFE

