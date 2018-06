La sorpresiva renuncia de Zinedine Zidane del banquillo del Real Madrid sigue causando revuelo en el madridismo. Ahora fue el turno de Vinicius Junior de expresar su malestar por la salida del francés, pues tenía enormes expectativas de trabajar bajo sus órdenes, probablemente a partir de la próxima temporada.

"Tenía muchas ganas de trabajar con Zidane, pero desgraciadamente no va a poder ser. Ojalá que un día pueda encontrarlo para que me pase algunos consejos para mejorar como jugador", dijo la joven estrella brasileña en entrevista al diario Marca.



Si bien Vinicius aún se mantiene en el Flamengo , no pierde de vista ningún detalle de lo que pasa en el Madrid , club que lo compró en mayo de 2017, y para ello, reveló, mantiene constante comunicación con sus compatriotas 'blancos'.



"Hablé con Marcelo y Casemiro, les felicité por el título (Champions) y les deseé buena suerte con la selección", fijo el jugador de 18 años.