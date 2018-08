Sueño cumplido. El delantero brasileño, Vinicius Junior , vivió este sábado uno de los mejores momentos de su carrera como profesional tras cumplir su sueño de debutar en la casa del Real Madrid. El atacante de 18 años ingresó a los 77 minutos del duelo contra el AC Milan por el Trofeo Santiago Bernabéu 2018.



"Siempre soñé con este momento, no importa que haya sido en un amistoso. Estoy muy feliz. El grupo me ha ayudado mucho, me he adaptado lo más rápido posible'' , expresó Vinicius, luego del gran recibimiento de la hinchada madridista.



Cuestionado sobre su rápida adaptación en el equipo, donde ya ha brillado por sus excelentes regates y maniobras, la joya brasileña afirmó que sus compatriotas en el Madrid han sido clave para su evolución. ''En el grupo hay brasileños que tienen contacto conmigo, eso me ayuda a la hora de adaptarme", dijo.

Gran recibimiento. Cuando saltó al campo en el minuto 77, las gradas del Santiago Bernabéu ovacionaron a quien consideran será la próxima gran estrella del club blanco. "Estoy contento con lo que ha pasado hasta ahora, siempre con la cabeza tranquila, centrado en jugar lo mejor posible con el Madrid", respondió Vinicius , sobre la actitud del público.