Vinicius Jr. es la joven promesa brasileña del Real Madrid. Los 'Merengues' contrataron al atacante del Flamengo por 45 millones de euros aproximadamente. Se esperaba que este año, luego de cumplir los 18 años, llegue a la casa blanca; sin embargo, los planes habrían cambiado

Real Madrid cree que Vinicius se encuentra extremadamente cómodo en Brasil, por lo que apresuraría su llegada a España. Florentino Pérez, presidente del club ganador de la última Champions League, está buscando un equipo en la Liga Santander para cederlo.

Según Don Balón, entre las principales opciones que se manejan está la Real Sociedad; pero los realistas no serían los únicos. Celta de Vigo y Sevilla habrían preguntado también por la joven perla, aunque el Florentino parece que da prioridad a la Real.

Real Madrid quiere ver el verdadero nivel de Vinicius. A pesar que se ha convertido en habitual titular del Flamengo, el torneo no es un duro reto desde el punto de vista español.

" Mi plan es seguir en Flamengo y madurar bastante. Ayudar toda la temporada. No sé cómo va a quedar, pero si dependiera de mí, me quedaría en Flamengo para ayudar a todos que siempre me ayudaron. Tengo mucho que dar", confesó el delantero brasileño semanas atrás, pero parece que no se podrá cumplir.