Vinicius Jr. llegó al Real Madrid para cumplir un sueño y parece ir por el camino correcto. El exFlamengo tuvo una gran semana destacando con su juego veloz y potente. Los entrenadores quedaron admirados con él y ya se cree que puede ser una posibilidad en el primer equipo.

En una entrevista para Real Madrid TV el joven brasileño comentó cómo han sus primero días como jugador del Madrid, los entrenamientos y su adaptación a un nuevo continente.

"Desde que llegué sentí algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia. Todo el mundo me pregunta cómo está siendo la experiencia de estar aquí. Siempre les digo que no hay nada mejor que estar en el mejor equipo del mundo", explicó.

En el Real Madrid se encuentra un brasileño, Marcelo , quién conversó con Vinicius antes de su llegada al equipo de Lopetegui e incluso realizó una predicción.

"Siempre me dice que me va a gustar mucho jugar aquí. Me dice que voy a querer jugar aquí muchos años y que nunca voy a querer irme del Real Madrid, de este equipo maravilloso que hay aquí, y que lo que yo necesite, él me va a ayudar. Hablando de títulos, si yo ganara la mitad de lo que Marcelo ha logrado, ya estaría muy bien".

Vinicius llega al equipo merengue por 45 millones de euros procedente del Flamengo, donde debuto en mayo del año pasado.