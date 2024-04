Durante las últimas horas, una noticia extrafutbolística ha centrado todas las miradas en Declan Rice. El mediocampista del Arsenal, que pelea la Premier League con el Manchester City y Liverpool, se vio obligado a salir en defensa de su pareja, Lauren Fryer, quien recientemente fue víctima de múltiples ataques gordofóbicos por parte de usuarios en las redes sociales. Muchas de estas personas, así como cuentas, cuestionaron cruelmente que el jugador inglés esté con una mujer con sobrepeso, utilizando calificativos condenables que obligaron a dicha mujer a eliminar sus fotografías de su cuenta de Instagram.

Debido a que existe una creencia extendida de que los futbolistas están vinculados a supermodelos o casados con mujeres de una fina figura, lamentablemente Fryer tuvo que soportar muchos insultos desde que se hizo pública su relación con Rice. Así pues, el volante de los ‘Gunners’ también desactivó los comentarios de su Instagram, no sin antes defenderla. “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”, sostuvo el exfutbolista del West Ham United.

Declan Rice y Lauren Fryer llevan una relación de más de ocho años, además de un hijo en común. Así como el inglés, Liberty Poole, celebridad famosa conocida por su participación en el reality Love Island, también dejó sus palabras de apoyo y condenó que los estándares de belleza hagan tanto daño a las personas. “Creo Lauren es hermosa, esto es una locura. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales”, comentó.

Poole denunció que las redes sociales se han convertido en un medio inhumano para hacer daño a diestra y siniestra, en donde las víctimas se ven obligadas a cerrar sus cuentas sin siquiera poder defenderse. “¿Qué pasó con celebrar los diferentes tipos de cuerpo y aceptar cómo somos todos individualmente? Los estándares de belleza hoy en día no son realistas. Voy a seguir predicando sobre esto hasta que muera. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”, agregó.

Por otro lado, Rebekah Vardy, esposa del futbolista Jamie Vardy –con quien Declan Rice compartió vestuarios en la Selección de Inglaterra–, también se mostró en contra de estos señalamientos gordofóbicos, apuntando que estas personas se esconden detrás de un teclado para mostrar su odio. “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil para los trolls esconderse detrás de un teclado”, manifestó la pareja del delantero del Leicester City.

Hasta el momento Declan Rice no ha dicho nada más respecto a este asunto, y seguramente no lo hará por respeto Lauren Fryer. Lo cierto es que, así como hay personas que han vertido comentarios condenables en contra de esta pareja, otras han salido a defenderla considerando que nadie tiene derecho a vulnerar la vida de otra de esa manera, sobre todo porque estos usuarios ni siquiera son capaces de dar la cara. El futbolista ‘gunner’ siempre tendrá de su lado a aquellas personas que no son superficiales y han destacado cómo salió defender a su pareja.

Declan Rice lleva una relación de ocho años con Lauren Fryer. (Foto: Instagram)





¿Qué se le viene al Arsenal?

Luego de vencer por 5-0 al Chelsea, el Arsenal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Tottenham por la trigésima quinta jornada de la Premier League 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de abril desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Star Plus.





