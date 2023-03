Los problemas de efectividad y la idea de traer un ‘9′ de categoría eran las premisas de Barcelona hace algunas temporadas. Para el presente curso, parecen haber encontrado la clave con Robert Lewandowski. El delantero polaco se adaptó rápidamente y Xavi Hernández no duda en reconocerlo. Lejos de las lesiones, ya se integró a los entrenamientos.

“Robert está muy bien y se encuentra bien, entrena con el grupo desde el jueves. Es un ejemplo de implicación y compromiso, tiene buenas sensaciones y siempre quiere jugar. Para nosotros es diferencial. Ha cambiado la mentalidad del equipo y nos ha ido muy bien que venga”, dijo el entrenador.

Contento por su regreso, Xavi se animó a compararlo contras estrellas que brillaron en el club. La influencia en la ofensiva parece ser lo más positivo desde su llegada. Además, ante las bajas de Pedri y Dembelé por tiempo indeterminado, será clave en los próximos partidos.

“Es una alta vital, sobre todo en partidos que nos apretarán. Para nosotros es fundamental tenerlo y se encuentra bien. Es un tipo que lo compararía con gente como Ronaldinho, Messi. Él solito, a lo mejor no se da cuenta, pero ha cambiado un poco la mentalidad del equipo. Es el líder natural”, añadía el DT del club azulgrana que sigue como líder de LaLiga.





Xavi habló sobre ‘Caso Negreira’

El estratega azulgrana no se complica por la situación mediática que viene pasando Barcelona y fue claro al momento de decir que no lo desconcentra nada y solo piensa en lo que se viene contra Athletic y el próximo partido ante Real Madrid por la Copa del Rey.

“Es un tema que le podría preocupar más al presidente, es una pregunta para él, pero nos dice que estemos tranquilos y por el fútbol. No hemos hablado de ello en el vestuario. No te puedo decir más. No creo que nos perjudique, estamos concentradísimos en el partido contra el Athletic. En ningún momento hemos hablado de este caso. Ganar o perder mañana no dependerá de lo que suceda en la grada”, dijo.





