Se ve en el banco merengue por muchos años. Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , zanjó las especulaciones con su futuro después de que hace días asegurase que está en un puesto de "muchísimo desgaste" y el capitán Sergio Ramos dijese que incluso ganando la Champions League se podría marchar, y con rotundidad afirmó que quiere quedarse.



"No estoy cansado", aclaró Zinedine Zidane después de decir en su última comparecencia antes de un partido que el Real Madrid es el club que genera más desgaste en un entrenador. "Se habla mucho, hay muchas críticas, muchos mensajes, preguntas repetitivas y respuestas sacadas de contexto pero soy joven, estoy muy contento aquí y no llevo mucho tiempo de entrenador por lo que mis ganas están intactas. Lo que más me gusta es el trabajo diario y quiero quedarme aquí mucho tiempo y pelear siempre", zanjó.

El mensaje de Zidane cambió respecto a las últimas semanas en las que no respondía con rotundidad cuando era preguntado sobre su futuro en Real Madrid y pese a tener contrato en vigor, emplazaba siempre a final de temporada para decidir.



"A veces respondiendo hay algunas dudas pero al final hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Al mismo tiempo yo estoy bien aquí, voy a pelear siempre y después de todo eso es el día a día. Teniendo un contrato largo yo solo miro el día a día, es lo que me lleva a ser fuerte, luego veremos, pero voy a pelear por quedarme aquí siempre. Justo antes de final de temporada diré si sigo", dijo.

"Disfruto cada día, es mucho desgaste pero soy joven, no tengo 75 ni 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45 y soy muy joven para entrenar, tengo más margen", añadió el también ex entrenador del Castilla.

Zidane llegó al Real Madrid en reemplazo de Rafael Benítez. (Foto: Getty Images)

Fuente (EFE)