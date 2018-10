Arsenal vs. Sporting Lisboa se enfrentan (EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE TV) este jueves 25 de octubre desde el Estadio José Alvalade, en el marco de la fecha 3 del Grupo E de la Europa League 2018, desde las 11:55 a.m. (hora peruana) y con la transmisión de Fox Sports y Movistar+. Ambos llegan de ganar en las dos primeras fechas y ponen en juego la cima del grupo.

Arsenal vs. Sporting Lisboa: horarios en el mundo:



Perú : 11:55 a.m.

Colombia : 11:55 a.m.

México : 11:55 a.m.

Uruguay : 1:55 p.m.

Chile : 1:55 p.m.

Argentina : 1:55 p.m.

Brasil : 1:55 p.m.

Inglaterra : 5:55 p.m.

Portugal : 5:55 p.m.

Los 'Gunners' de Unai Emery han ganado sus 10 últimos partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones, entre ellos dos en la Europa League, contra el Vorskla Poltava (4-2) y el Qarabag (3-0). Después de esos equipos de Ucrania y Azerbaiyán, llega la hora de enfrentarse a una formación con más historia y peso futbolístico.



Por su parte, los 'Leones' andan de maravillas en el torneo europeo, pero en el certamen local no la pasan bien y han cedido demasiados puntos, por lo que marcha en el quinto lugar.



El estadio Jose Alvalade se viste de gala para recibir a dos equipos tradicionales de Europa que van por el primer lugar del grupo. Arsenal de Mesut Ozil y Pierre Emerick Aubameyang quiere demostrar que la llegada de Unai Emery le ha hecho bien al cuadro rojiblanco, mientras que Sporting busca recuperar la confianza de sus hinchas jugando en casa.

Arsenal vs. Sporting Lisboa: probables alineaciones



Sporting Lisboa : Salin; Gaspar, Coates, Mathieu, Jefferson; Nani, Fernandes, Gudelj, Acuna, Mane; Montero.



Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Sokratis, Lichsteiner; Elneny, Guendouzi; Smith Rowe, Ramsey, Welbeck; Aubameyang