¿Seguro, Maurizio? Sarri abrió la puerta de salida del Chelsea, pese a ganar la Europa League 

Maurizio Sarri viene de terminar una buena temporada 2018-19 como director técnico del Chelsea. Y es que pese a que no ganó la Premier League y quedó a mucho diferencia del líder Manchester City, este miércoles obtuvo el título de la Europa League. Con un contundente 4-1 en el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), goleó a su similar del Arsenal de Unai Emery.

Si bien es cierto que se puede quedar en el Chelsea , Maurizio Sarri sabe que hay voces que lo ponen fuera de Stamford Bridge. Es consciente que a lo largo de la campaña su equipo, por momentos, no mostró su mejor y luego del título europeo fue consultado respecto a su continuidad en el cuadro de Londres.

"Tengo claro qué es lo que puedo hacer con Chelsea y lo que esta institución puede hacer por mí. La verdad que me encanta la Premier League y me siento muy afortunado, pero al final nos vemos a sentar y conversar. Creo que merezco seguir, pero lo que yo opine no es suficiente. Vamos a ver", indicó el entrenador italiano, según Mundo Deportivo.

Asimismo, habló de lo mal que la pasó el club en un pasaje de la temporada. "Lo que hemos conseguido ha sido muy importante. Lo merecemos. En enero y febrero tuvimos problemas, aunque después del 6-0 frente al City todo cambió", añadio el ex DT del Napoli.

Hay que tener en cuenta que uno de los que sí tiene los dos pies afuera del Chelsea es Eden Hazard. El popular 'Duque' mencionó que este duelo ante Arsenal, en el que anotó un doblete "significa un adiós". Cada vez más cerca está su llegada al Real Madrid de Zinedine Zidane.

► Los mejores momentos de Hazard en sus siete años en el Chelsea

► Cech se derrumbó tras la derrota del Arsenal ante Chelsea

► A Neymar lo dejaron en ridículo con terrible 'huacha' y se molestó

► "Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero"