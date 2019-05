¿Dirá adiós alzando el título? Eden Hazard afronta el que podría ser su último partido con el Chelsea

El regalo pesa quince kilos y no tiene asas, pero ese trofeo será un buen obsequio de despedida: la estrella belga Eden Hazard , que tal vez se vaya al Real Madrid, puede ofrecer al Chelsea la Europa League 2019 en su adiós, el miércoles en Bakú contra el Arsenal , tras siete años de éxitos.



Como su centrocampista, al entrenador Maurizio Sarri le gusta driblar rivales. ¿Su número diez jugará su último partido con el equipo londinense en Bakú? "No lo sé. Espero que se quede con nosotros". ¿Le va bien el estilo español? "Hazard va bien en todos los equipos, pero sobre todo en el nuestro, es verdaderamente bueno" , continuó.



El anuncio no ha sido hecho todavía pero el futuro del belga, de 28 años, parece ser blanco: según varios medios de comunicación, debe fichar en las próximas semanas a cambio de 100 millones de euros, lo que le convertiría en el jugador más caro de la historia del club merengue, que se quiere lanzar a una reconstrucción del equipo.



"Quiero ganar este trofeo como si fuera mi último partido" , declaró Hazard. Tras Lille, donde se dio a conocer, y Chelsea, donde se impuso como uno de los mejores en su puesto, la carrera del belga de cien partidos internacionales parece dirigirse ahora al Real Madrid, donde aspira a ganar la Champions League, con el Balón de Oro en el horizonte.



Vencedor de dos títulos de Premier League, de la Copa de Inglaterra y de la Copa de la Premier, así como la Europa League en 2013, Hazard, cuyo contrato termina en 2020, ha ganado casi todo con el Chelsea, donde es la estrella incontestable, aunque a veces un poco sola. Este año fue el alma de los 'Blues', que sufrieron la poca efectividad de Alvaro Morata y de su sucesor Gonzalo Higuaín, diez goles entre los dos en la Premier.



